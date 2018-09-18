HABER

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYORMUŞ Kayseri'de TEM Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı Abdulhalık Kurdi ile örgüt adına savaştığı belirtilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Türkiye'ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları  belirlendi.

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYORMUŞ
Kayseri'de TEM Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı Abdulhalık Kurdi ile örgüt adına savaştığı belirtilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Türkiye'ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları belirlendi. Türkiye'de 'güvenli bölge'' olarak nitelendirdikleri Kayseri'ye gelerek, kullanılmayan bir bir gecekonduda kalan ve günün erken saatlerinde kağıt ve hurda toplayıp, gündüzleri dışarıya çıkmamaya özen gösteren DEAŞ şüphelisi baba- oğulla ilgili soruşturmanın 'uyuyan hücre' yönünde genişletileceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Çakmak gaz kokladığı öne sürülen genç öldüÇakmak gaz kokladığı öne sürülen genç öldü
Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.