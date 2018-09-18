Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (2)

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYORMUŞ

Kayseri'de TEM Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı Abdulhalık Kurdi ile örgüt adına savaştığı belirtilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Türkiye'ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları belirlendi. Türkiye'de 'güvenli bölge'' olarak nitelendirdikleri Kayseri'ye gelerek, kullanılmayan bir bir gecekonduda kalan ve günün erken saatlerinde kağıt ve hurda toplayıp, gündüzleri dışarıya çıkmamaya özen gösteren DEAŞ şüphelisi baba- oğulla ilgili soruşturmanın 'uyuyan hücre' yönünde genişletileceği ifade edildi.

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