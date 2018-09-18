HABER

Kayseri'de DEAŞ'ın sözde askeri emiri ile oğlu yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYORMUŞ Kayseri'de TEM Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı Abdulhalık Kurdi ile örgüt adına savaştığı belirtilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Türkiye'ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları belirlendi.

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYORMUŞ Kayseri'de TEM Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı Abdulhalık Kurdi ile örgüt adına savaştığı belirtilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Türkiye'ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları belirlendi. Türkiye'de 'güvenli bölge'' olarak nitelendirdikleri Kayseri'ye gelerek, kullanılmayan bir bir gecekonduda kalan ve günün erken saatlerinde kağıt ve hurda toplayıp, gündüzleri dışarıya çıkmamaya özen gösteren DEAŞ şüphelisi baba- oğulla ilgili soruşturmanın 'uyuyan hücre' yönünde genişletileceği ifade edildi.

PARTNERiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandıiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandı
Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralıÖğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

İngiltere'de doğum yapan ilk erkekti, operasyonla göğüslerini aldırdı

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.