HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de DEAŞ’ın sözde emiri ile 3 kişi tutuklandı

Kayseri’de DEAŞ’ın sözde emiri ile 3 kişi tutuklandı

16.11.2020 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütü DEAŞ’ın sözde emiri ve infazcısının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün sözde Rakka emiri H.E.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütü DEAŞ’ın sözde emiri ve infazcısının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün sözde Rakka emiri H.E. ile örgütün infazcısı Y.Ş.’nin de aralarında bulunduğu M.H. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 4 kişi, sabah saatlerinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sözde emir H.E., örgütün infazcısı Y.Ş., M.H. ve M.E. cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdüKorkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
1/

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'yi sarsan istifa

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk maskı çalındı

Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk maskı çalındı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Kanal İstanbul Projesi için referandum önerisi

Kanal İstanbul Projesi için referandum önerisi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.