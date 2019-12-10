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Kayseri'de demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 22:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demir atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki yatak imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan demir atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bitişiğindeki yatak imalathanesine de sıçrayan yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, iki saatte söndürüldü.

Yangında can kaybı olmazken, demir atölyesi, yatak imalathanesi ve imalathanenin boya deposu kullanılamaz hale geldi.

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Kayseri yangın

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