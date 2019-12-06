HABER

Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Kasım'da Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili aranan Ferhat Ç.'yi (28) kent merkezinde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Ferhat Ç., otomobiliyle kaçtı. Evine giden Ferhat Ç., peşinden gelen polislere direndi. Demir çubuklarla polislere saldırmak isteyen Ferhat ve İbrahim Ç. kardeşler, gözaltına alındı. Ferhat Ç. hakkında 12 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. İki kardeş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'açıktan hırsızlık' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)
Kapadokya’da balon turları yine iptal edildiKapadokya’da balon turları yine iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi 

Tunceli'de bulunmuştu! Tedaviye alındı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'la ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.