HABER

Kayseri'de doktoru darbettiği iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kayseri'de doktoru darbettiği iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aile sağlığı merkezine getirmediği annesi için ilaç yazmayan doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Seyitgazi Mahallesi'ndeki Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne getirmediği annesi için ilaç yazmayı kabul etmeyen 37 yıllık doktor Ali Has'ı darbettiği ileri sürülen Mustafa G, yakalandı.

Mustafa G, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor Has, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç yazmak için hastayı görmesi gerektiğini söyleyince saldırıya uğradığını söyledi.

İlaç yazılması istenilen hastanın izne ayrılan başka bir doktorun hastası oluğunu ve tanımadığını anlatan Has, şunları kaydetti:

"Muayene için sistemden yaşlı bir kadın hastayı çağırdım ancak içeriye genç bir delikanlı girdi. Bu genç önüme 5-6 tane kupür attı ve 'bunları yaz' dedi. Ben de 'hasta kim?' diye sorunca 'annem' dedi ve evde olduğunu söyledi. Ben de annesi gelmeden bu ilaçları yazmamın hem yasal hem de doğru olmadığını, hastaya zarar verebileceğini ve bu yüzden annesini getirmesi gerektiğini söyledim. Annesini getiremeyeceğini söyleyerek 'sen nasıl doktorsun, nasıl doktor oldun, yaz ilaçları' dedi. Ben de 'terbiyesizlik etme, hakaret etme, hastanı getir' dedim. 'Ben getirmem' dedi ve çeneme vurdu. Bu esnada içeri hasta yakınları girdi. Hasta yakınları tutarken bir tekme de göğsüme attı. Daha sonra dışarı çıkınca tekrar saldırmaya çalıştı. Durumu polise bildirdiğimi duyunca 'beni şikayet mi ettin?' diye yeniden saldırmaya çalıştı. Bu olaydan sonra gelemez dediği annesi 10 yaşındaki bir çocukla çıkıp geldi. Gayet güzel muayene ettim, ilacını yazdım ve gönderdim."

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
RTÜK Tokyo’ya çıkartma yaptıRTÜK Tokyo’ya çıkartma yaptı
Yangın 6 aileyi, evsiz bıraktıYangın 6 aileyi, evsiz bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Has darp doktor gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Belediye başkanının aracı kurşunlandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme! AK Partili yöneticiden açıklama

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme

Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.