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Kayseri'de dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 14 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyede

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 14 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı' ve 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında çok sayıda senet, çek, tabanca, tüfek, kimlik fotokopileri, özel yapılmış kurye kıyafeti, kağıt kesme makinesi de yer aldı. Ele geçirilen çek, senet tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği, Kayseri'de birçok iş insanının örgüt tarafından dolandırıldığı öğrenildi.
'BEN KENDİMİ HAYRA ADAMIŞ BİR İŞ ADAMIYIM'
Gözaltına alınan şüphelilerden biri savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın, 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden iş adamı Kadir G. "Benim hiçbir alakam yok. Kadir G.'nin kim olduğunu herkes bilir. Asla böyle bir şey olamaz. Ben kendimi hayra adamış bir iş adamıyım" dedi. Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyedeKayseri'de dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyedeKayseri'de dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyedeKayseri'de dolandırıcılık çetesi şüphelileri adliyede

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