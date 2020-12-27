HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de ’dur’ ihtarına uymayan baba ve oğlu kaza yaparak yakalandı

Kayseri’de ’dur’ ihtarına uymayan baba ve oğlu kaza yaparak yakalandı

27.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil içerisindeki baba-oğul, kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol etmek istediği 38 AAB 671 plakalı otomobilin sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı.

Kayseri’de polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil içerisindeki baba-oğul, kaçmaya çalışırken kaza yaparak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol etmek istediği 38 AAB 671 plakalı otomobilin sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık kovalamacası sonucu Ali Dağı 2. Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin içerisindeki 2 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde kaçan kişilerin otomobil sürücüsü M.Ç. (17) ve babası K.Ç. olduğu belirlendi.
Ekipler, sürücü M.Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, babası K.Ç.’ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten işlem yapmak üzere karakola götürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Elazığ'da deprem! Elazığ'da deprem!
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.