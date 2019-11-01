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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturcu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.Y. ile piyasaya sürmeleri için uyuşturcu madde sattığı 12 kişi gözaltına alındı.

Evde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramada ise bir pompalı tüfek, bir av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturcu madde ele geçirildi.

Ayrıca gözaltına alınan zanlılardan S.E'nin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Kayseri uyuşturucu operasyonu

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