Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.

