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Kayseri'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kayseri'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Malatya'dan Kayseri yönüne giden 13 AU 724 plakalı minibüs, Pınarbaşı ilçesi Oluklu mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Minibüste, Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Kaza

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