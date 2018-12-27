Kayseri'de eğitime kar engeli

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile merkez ilçelerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerde kaymakamlıklarca gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

