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Kayseri'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra okullar yarım gün süreyle tatil edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra okullar yarım gün süreyle tatil edildi. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kar nedeniyle ilk olarak Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitim öğretime yarım gün ara verildiğini açıkladı. Valilik daha sonra kent genelindeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini duyurdu. Kar tatili sonrası öğrenciler karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da şemsiyeleri ile kardan korunmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele araçları ise, kent genelindeki yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının yarına kadar kentte devam edeceği belirtildi.

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