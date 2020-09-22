Kayseri’de El Nusra üyeliğinden yargılanan şahıs: “Fatih Sultan Mehmet’in soyundan geliyorsunuz, siz zulmetmezsiniz”

Kayseri’de terör örgütü El Nusra’ya üye oldukları iddiasıyla yargılanan 5 kişiye ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklardan birisi son sözünde, “Fatih Sultan Mehmet’in soyundan geliyorsunuz, siz zulmetmezsiniz” dedi.

Kayseri’de güvenlik güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen terör örgütü El Nusra operasyonunda akraba olan yabancı uyruklu Abdullah Hac A., Abdulbasit Hac A., Mahmut Hac A., Muhammet Gazi Hac A. ile Muhammed Gali A. gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Abdullah Hac A., Abdulbasit Hac A., Mahmut Hac A., Muhammet Gazi Hac A., Muhammed Gali A. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan sanıklar, hiçbir örgüt içerisinde bulunmadıklarını söyleyerek, tahliyelerini talep ederken, Abdulbasit Hac A. ise, "Bizim insanlarla bir sorunumuz yok. Fatih Sultan Mehmet’in soyundan geliyorsunuz, siz zulmetmezsiniz. Biz Türkiye’den memnunuz. Bize hastanelerde, çocuklarımıza okullarda baktılar. Bu suçlamayla ilgimiz yok. 6.5 aydır cezaevindeyiz. Anneme ve 6 çocuğuma bakan kimse yok. Beraatımı istiyorum" dedi.

Yapılan yargıma sonucunda tutuklu sanıklar Abdullah Hac A., Abdulbasit Hac A., Mahmut Hac A., Muhammet Gazi Hac A. ile Muhammed Gali A.’ya terör örgütüne üye olmak suçundan yurt dışına çıkma yasağı konulara ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak sanıkları tahliye etti.

Mahkemenin ardından kararı duyan sanık yakınları da büyük sevinç yaşadı.

