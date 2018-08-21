Kayseri'de emniyetten 'Dilencilikle Mücadele Eylem Planı'

Oktay ENSARİ/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Müdürlüğü, vatandaşların doğrudan vicdanlarına ve duygularına hitap eden dilenciliği meslek haline getirenlerle ilgili, ''Dilencilikle Mücadele Eylem Planı' hazırladı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Kayseri'de 1 yılda 3091 kişiye Kabahatlar Kanununun 33'üncü maddesi uyarınca para cezası uygulandığına vurgu yapılan eylem planı ön sözünde, ''Tek başına dilenen , 15 ve daha yukarı yaştaki kişilere yönelik adli işlem yapılamamaktadır. İdari para cezalarında haklarında işlem yapılanlar düzenli ve kayıt altında bir gelirleri bulunmadığından cezaların tahsil edilme oranı çok düşüktür. 15 yaş altı dilencilik yapan çocukların ana-babalarına yönelik olarak TCK'nın Aile Hukukundan kaynaklanan Yükümlülüğün ihlali konusundaki 229, 232 ve 233 maddeleri kapsamından 146 ebeveyne işlem yapılmış,bunlardan 110 tanesine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş, 10 tanesinin aile kaydı bulunamamış, dava açılan 26'sı hakkında ise beraat kararına hükmedilmiştir. Çocukların kendi rızalarıyla dilencilik yaptıklarını beyan etmeleri ve suçlamaları kabul etmedikleri, somut delil yetersizliği ise salıverilmeye en önemli etkendir. Mevcut kanunlar, adli ve idari süreçler, uygulamalar dilencilikle mücadelede etkisiz ve yetersizdir''denildi

DİLENCİLİKTE ALINACAK ÖNLEMLER VE ÖNERİLER

15 yaşından küçük ve büyük ile yabancı uyruklu dilencilerle mücadele kapsamında hazırlanan, ' Dilencilikle Mücadele Eylem Planı'nda' şu öneri ve önlemler sıralandı:

-Belediyelerin bünyesinde zabıta kontrolünde dilenciler için takip, izleme, bakım ve rehabilitasyon merkezleri oluşturulmalı, kolluk ve zabıta tarafından yakalanan veya toplanan dilencilerin 24 saat üzerinden bu merkezlerde alıkonulup, kayıtları tutulmalıdır

-Bu merkezlerde dilencilerin gözetim veya bakım altında en az 24 saat ve yeteri kadar tutulması için zabıtaya gerekli kanuni yetki verilmelidir

- Üzerlerinden çıkan veya mevcutta olan dilencilik ile toplanan paralara el konulması, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ve bu paraların oluşturulacak dilenci merkezinde kullanılmalıdır.

-Merkezde toplanacak dilencilerin sağlık taraması yapılmalı, çalışmaya engel fiziki ve akli engelleri belirlenmelidir.

-Dilencilerin sosyo-ekonomik durumları kolluk üzerinden araştırılmalıdır.Kanuni düzenlemeler yapılarak ihtiyaç sahibi olmadıkları halde dilenenlerin hakkında ceza davaları açılmak üzere suç duyurusunda bulunulmalıdır.Gerçek ihtiyaç sahiplerine ise, sosyal devlet ilkesi gereği yardım yapılmalıdır.

-Akli ve fiziki durumu yeterli olduğu halde sosyo-ekonomik durumundan dolayı dilenenlerin belirlenmesi, Halk eğitim ve İŞKUR aracılığıyla iş edindirme programı uygulanarak, üretime ve topluma kazandırılmaları sağlanmalıdır. Akli ve fiziki engeli olanlar ilgili bakımevlerine sevk edilmelidir.

-Kayıtları tutulan ve yapılan tüm çalışmalara karşın dilencilikte ısrar edenler, kanunu alt yapı oluşturulacak tazyik hapsi ve zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmalıdır

-15 yaşından küçük ve birden fazla dilenen küçük dilenciler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait kurumlara yerleştirilmelidir

-Çocuklarını dilendirenler hakkında Türk Ceza Kanunun 233 maddesinde değişiklik yapılarak aileye adli yönden daha ağır yaptırımlar ve güvenlik önlemleri getirilmelidir.

-Yaşı küçük dilencilerin okula devamlılığı, meslek kurslarına dahil edilmesi ve okul terklerinin önlenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerekli çalışmayı yapılmalıdır

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