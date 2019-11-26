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Kayseri'de eski belediye başkanına "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

Beraat kararının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden görülen davada eski İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol 5 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen beraat kararı Yargıtayca bozulan eski İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, yeniden yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına mahkum edilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Karayol, ile taraf avukatları hazır bulundu. Aynı davanın diğer tutuksuz sanığı, eski imar müdürü Ersel Elcümen ise duruşmaya katılmadı.

Karayol önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ederek, "Söz konusu arsa kayıtsız şartsız belediyeye hibe edilmişti. Kimse zarar görmedi. Ruhsat iptali de Belediye Encümeni'nin Meclis'te aldığı karardır, benimle ilgisi yok, beraatımı istiyorum." dedi.

Elcümen'in avukatı ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Karayol ve Elcümen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Karayol ve Elcümen, İncesu'da LPG istasyonu kurulmak istenen bir arazinin tahsisiyle ilgili usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etmiş, Yargıtay tarafından karar bozulmuştu.

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