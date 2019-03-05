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Kayseri'de eski sağlık müdürüne, FETÖ'den hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'FETÖ terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan eski İl Sağlık Müdürü Dr.

Kayseri'de eski sağlık müdürüne, FETÖ'den hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'FETÖ terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan eski İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Çetinkara, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Cemaati, abdestli, namazlı kişilerden oluşuyor biliyorduk. Böyle bir amaçları olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık Çetinkara'ya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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