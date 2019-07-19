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Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de oturan Ş.Ö.

Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de oturan Ş.Ö. (51) ve oğlu G.Ö.'yü (29), evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Suriyeli 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Ş.Ö., işçi oğlu G.Ö.'yü, bir yakınları aracılığıyla tanıştığı Hatay'da oturan Suriyeli Mustafa J.'nin (41) kızı Maya J. (20) ile evlendirmek istedi. Ş.Ö., Hatay'a gidip, Maya J.'yi ailesinden istedi. Söz yüzüklerinin takılması ardından baba ve oğlu ile Suriyeli aile, Kayseri'ye geldi. Baba Ş.Ö., gelin adayı Maya J.'ye düğün için 40 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı. Suriyeli aile, altınları alıp, düğün hazırlığı yapacaklarını söyleyerek Hatay'a döndü. Daha sonra telefonla aileyi arayan Ş.Ö., Mustafa J.'ye ulaşamadı. Ailenin kayıplara karışması üzerine dolandırıldığını anlayan Ş.Ö., durumu polise bildirdi. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hatay'da yaptığı çalışma sonucu Suriyeli aileyi yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa J., kızı Maya J. ve akrabaları olduğunu ileri sürdüğü Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. Kayseri'ye getirildi. Şüphelilerin, daha önce de aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yatığı öğrenildi. 5 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltıKayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltıKayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltıKayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

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