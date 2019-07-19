Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR\nKayseri'de oturan \u015e.\u00d6. ve i\u015f\u00e7i o\u011flu G.\u00d6.'y\u00fc, evlenme vaadiyle doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddia edilen Mustafa J., k\u0131z\u0131 Maya J., akrabalar\u0131 Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklanarak, cezaevine g\u00f6nderildi.Hepsini as\u0131rl\u0131k saat par\u00e7alar\u0131ndan yap\u0131yor! Sonucu g\u00f6ren g\u00f6zlerine inanam\u0131yorBursa'da 3 g\u00fcnde 50 dilenci yakaland\u0131\u0130\u015f makinesinin ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 TIR devrildi: 4 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum