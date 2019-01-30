Kayseri’de eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ’lı yakalandı

Kayseri’de yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ileri sürülen 1’i kadın 2 DEAŞ’lı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri, Fransa’dan Türkiye’ye giriş yaptığı Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.’yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; ’Fransa’dan Türkiye’ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut’un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini’ söylediği öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.
Yılbaşı öncesi yakalandı
Polis, yılbaşı etkinliklerini göz önüne alarak, eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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