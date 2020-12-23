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Kayseri’de fabrika yangını

23.12.2020 22:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de mobilya ve elyaf üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülürken, büyük çapta hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23.

Kayseri’de mobilya ve elyaf üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülürken, büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde üzerinde elyaf ve mobilya üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika da büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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