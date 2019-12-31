HABER
  4. Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Süksün Mahallesi mevkiindeki pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın üretim alanında, iddiaya göre oksijen kaynağıyla işlem yapıldığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldıKar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaretEmine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Yılbaşına saatler kaldı! Taksim'e akın ettiler

Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durum

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

'Jet Fadıl'a devredilmişti! Kaderlerine terk edildiler

Gaziantep'te 80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

Korkunç kaza! 80 metreden yuvarlandı

Adıyaman'da korkunç olay! 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.