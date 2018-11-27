Kayseri'de fabrikadaki yangın 15 saatte kontrol altına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesindeki iplik ve kumaş üretilen tekstil fabrikasının deposunda dün öğleden sonra başlayan yangın, 15 saat süren çalışmalar sonrası bu sabah kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İncesu'ya bağlı Süksün Mahallesi'ndeki iplik ve kumaş üretilen tekstil fabrikasının deposunda, dün saat 15.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bugün saat 06.30 sıralarında

güçlüklü kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı fabrikada 6 işçi çıkan dumandan etkilendi. İşçilerden 4'ü fabrika çevresinde bekletilen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 112 ve UMKE ekipleri yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine oksijen tedavisi uyguladı. Depolarda bulunan tekstil ürünleri neredeyse tamamı kül olurken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri başta olmak üzere çeşitli kurumların itfaiye araçları da yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.

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