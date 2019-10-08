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Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 00:28 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarında meydana gelen trafik kazasında M.M.K yönetimindeki 38 DM 117 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen 3 kişiye çarptı.

Kayseri’de meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarında meydana gelen trafik kazasında M.M.K yönetimindeki 38 DM 117 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle D.A.B ve yanında bulunan 2 arkadaşı yolun ortasına ve karşı şeridine savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü M.M.K ile beraber yanında oturan 1 kişi de yaralanırken, ağır yaralanan D.A.B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların tedavileri devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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