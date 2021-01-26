HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

26.01.2021 18:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 8 araç ve bir elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 TB 967 plakalı Opel marka otomobil ile 40 LC 965 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı.

Kayseri’de 8 araç ve bir elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 TB 967 plakalı Opel marka otomobil ile 40 LC 965 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından seyir halinde olan 38 AAY 176 plakalı Citroen marka otomobil, 38 EH 656 plakalı marka otomobil, 38 AEN 168 plakalı Renault marka otomobil ve 38 AB 032 plakalı otobüs de çarpıştı. 38 AEN 168 plakalı otomobil otobüs ile öndeki otomobil arasında sıkışarak ezildi. Otobüsün arkasında bulunan 38 NH 841 plakalı otomobil, park halinde olan 34 TA 6124 plakalı araç ile otobüs arasına sıkışırken, bir elektrikli motosiklet de otobüse arkadan çarptı. Kazada M.P.(45) ve M.K.(49) ağır olmak üzere A.T.(35), B.E.T(6), M.T.(2), A.B.(34) ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, araçlar da kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürülürken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvelik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?
1/

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 26 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 78

17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.