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Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Böke Mahallesi mevkiinde D.Ş.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Böke Mahallesi mevkiinde D.Ş. (40) yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile F.T. (28) idaresindeki 38 FT 493 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada şarampole yuvarlanan 38 FT 493 plakalı otomobilde bulunan M.T., A.T. ile G.T. olay yerinde hayatını kaybederken aynı otomobildeki F.T. ile D.T. ile diğer otomobilde bulunan D.Ş. ile M.Ş. sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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