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Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

06.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

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