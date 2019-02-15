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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri'de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri'de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen operasyonda, Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

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