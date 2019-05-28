HABER

Kayseri’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve Kayseri’de ikamet ettikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüpheli şahısların eski askeri öğrenci, özel şirkette işçi, bir kamu kurumunda yardımcı hizmetli, biri emekli biri de aktif görevde olan astsubay oldukları tespit edildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
İstanbul’da 3 ölümlü makas kazasında kararİstanbul’da 3 ölümlü makas kazasında karar
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıAdıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.