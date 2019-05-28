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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski askeri öğrenci, emekli ve muvazzaf bir astsubayın da olduğu 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Kayseri

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