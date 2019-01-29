Kayseri'de FETÖ sanığı işçi ile ev kadınına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan FETÖ sanıkları işçi Raif Ç., 6 yıl 3 ay, ev kadını Yasemin Ş. ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık işçi Raif Ç. hazır bulundu. Örgüt sohbetlerine katıldığı iddia edilen Raif Ç., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti Raif Ç.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Aynı mahkemede, ev kadını Yasemin Ş.'nin yargılandığı davanın da karar duruşması yapıldı. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ileri sürülen Yasemin Ş. de, talimatla para yatırmadığını öne sürdü ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti Yasemin Ş.'yi de, aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, iki sanığın da tutuksuzluk hallerinin devamına karar verdi.
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