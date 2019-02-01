Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Zafer Sağlam, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Zafer Sağlam, karar duruşmasında hazır bulundu. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Sağlam, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Zafer Sağlam'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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