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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 10 ay 15 gün, diğerine 7,5 yıl hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davalarda yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık Yasemin Ü. ve tutuksuz yargılanan Ş.K. ile avukatları hazır bulundu.

Yasemin Ü. savunmasında, Bylock kullanmadığını öne sürdü. Bylock programını televizyon kanallarından öğrendiğini iddia eden Yasemin Ü, "Bylock kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bylock programını televizyonlardan öğrendim. Bank Asya'ya eşimle evlendiğimiz zaman hesap açmıştık. Faiz olmadığı için eşimle altın hesabı açtık. Bir yere kaçmadık. Evimizde eşimle beraber gözaltına alındık. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tanık R.Ç. de sanığın Melikgazi ilçesinin bölge talebe sorumlusu olduğunu iddia ederek, "Kayseri 3 eyalete bölünüyordu. Ben öğrenciydim. Sanıkla bölgecilik yaparken karşılaşırdık. Bahsettiklerim 2011 yılında oldu. Aynı eyaletteydik ama bölgelerimiz farklıydı." dedi.

Tutuksuz sanık Ş.K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Son sözü sorulan Ş.K, "Ben ByLock kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşlı bir kadınım. Normal telefonu bile kullanmayı bilmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Yasemin Ü.'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, Ş.K'ye aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi, Yasemin Ü'nün tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, aynı mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Y.G. hakkında beraat kararı verildi.

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ByLock dava FETÖ hapis cezası Kayseri

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