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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık eski öğretmen Gülcan Aksoy, tutuksuz yargılanan Aytemiz Kıraç ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Aksoy, "İlk önce Aydın'da öğretmen olarak bu yapıya ait dershanede görev yaptım. Daha sonra eşimin tayin olmasıyla Kayseri'ye geldim. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamedeki ByLock delilleri bana ait değil. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Kıraç ise örgütün mütevelli heyeti içerisinde olmadığını savundu. Tanık beyanlarını kabul etmeyen Kıraç, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutuklu Aksoy'un tahliyesine hükmedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Aksoy'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, Kıraç'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca Aksoy'un tahliyesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kayseri Kayseri Adliyesi

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