Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 4 sanıktan ikisine 2 yıl 1 ay, ikisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar esnaf Mehmet Argunlar ve Muzaffer Mete ile emekli polis Hacı Osman Tokgöz ile avukatları hazır bulundu. Sanık ihraç polis Mustafa Kalın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanıklar Argunlar ve Mete, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen sanık Tokgöz de iddiaları kabul etmedi.

Örgütün sohbetlerine katılmadığını öne süren Tokgöz, "FETÖ'yü lanetliyorum. Sizin karşınızda bu suç ile bulunmaktan hicap duyuyorum." dedi.

"SAY" kodu ile derecelendirilen diğer sanık Kalın da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.