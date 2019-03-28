HABER

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgüte yardım etme" suçlarından yargılanan 4 sanıktan ikisi 2 yıl 1 ay, ikisi 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 4 sanıktan ikisine 2 yıl 1 ay, ikisine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar esnaf Mehmet Argunlar ve Muzaffer Mete ile emekli polis Hacı Osman Tokgöz ile avukatları hazır bulundu. Sanık ihraç polis Mustafa Kalın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanıklar Argunlar ve Mete, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen sanık Tokgöz de iddiaları kabul etmedi.

Örgütün sohbetlerine katılmadığını öne süren Tokgöz, "FETÖ'yü lanetliyorum. Sizin karşınızda bu suç ile bulunmaktan hicap duyuyorum." dedi.

"SAY" kodu ile derecelendirilen diğer sanık Kalın da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Kalın, "Meslekten ihraç olduktan sonra memleketim Yozgat'a gittim. Kaçak değildim, bayram olduğu için yakalanırım diye gidip teslim olmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kalın ve Tokgöz'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis, Argunlar ve Mete'ye ise "örgüte yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Kalın'ın tutukluluğunun devamına da hükmetti.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabilirizBakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz
Okulda fenalaşan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardıOkulda fenalaşan öğrenciyi güvenlik görevlisi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ sanıkları hapis cezası Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir gevreği sevdalısı Daisy görenleri şaşırtıyor

İzmir gevreği sevdalısı Daisy görenleri şaşırtıyor

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

Midyat millet bahçesi açıldı

Midyat millet bahçesi açıldı

Korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Korkunç anlar! Küçük çocuk kamyonun altında kaldı

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıktı!

5 dil bilen yazılımcının evinden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.