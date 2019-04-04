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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan eski polise 7 yıl 6 ay, esnafa ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanıktan ihraç polis 7 yıl 6 ay, esnaf ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık ihraç polis Bilal Karabağ, tutuksuz yargılanan esnaf Murat Peker ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Karabağ, esasa ilişkin savunmasında, 17-25 Aralık'tan önce örgütün sohbetlerine katıldığı yönündeki tanık beyanlarını ve örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddialarını kabul etmedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen sanık Karabağ, tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Peker de örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karabağ'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Peker'e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, Karabağ'ın tahliyesine hükmetti.

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FETÖ sanıkları hapis cezası Kayseri

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