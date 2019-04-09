Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3 ay, birine 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık açıkta olan askeri veteriner Caner Civci, tutuksuz sanık polis memuru Mehmet Bıyık ve avukatı hazır bulundu. Sanık açıkta olan subay Sedat Dal ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Civci, esasa ilişkin savunmasında, 2004 yılında seviye tespit sınavları için bu örgütün dershanesine gittiğini, burada tanıştığı "Şahin" isimli kişiden okul tercihi için yardım aldığını, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandıktan sonra bu kişiyle Ankara'da görüşmeye devam ettiğini, kafelerde buluşarak sohbet ettiğini ve birlikte maça gittiğini anlattı.

Tayininin Kayseri'ye çıkmasının ardından "Şahin"in de bu ile geldiğini ve kendisini "Hakan" isimli kişi ile tanıştırdığını belirten Civci, "Hakan"ın kendisine yardımcı olduğunu, örgütsel amaçlı bir faaliyetleri bulunmadığını öne sürdü.