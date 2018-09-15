Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 askerden 3'ü tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen ve adliyeye sevk edilen S.Ş. B.D. ve H.G. tutuklanırken, B.D. H.B. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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