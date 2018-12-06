Kayseri'de FETÖ'den 10 tutuklama, 11 şüpheli adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli iki gün önce FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, iki gün önce FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Kayseri Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 25 kişi Kayseri'de, 12 kişi ise diğer illerde gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimliklerinin deşifre olmaması için yeni yapılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı evleri kiraladıkları saptandı, örgüt yöneticileri ve kendi aralarında ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Kayseri'de gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 14 şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 şüpheli de bugün Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

