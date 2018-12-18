Kayseri'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon (2) - Yeniden

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve infaz koruma infaz memurlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, 5 ilin 'adliye imamlığını' yapan öğretmen Ali V.'nin yakalanmasıyla başladığı öğrenildi.

FETÖ/ PDY terör örgütünün Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'taki adliyelerden sorumlu 'adliye imamı' olduğu belitilen öğretmen Ali V., geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yakalandı. Kayseri TEM Şubesi'ne getirilen şüpheli buradaki ifadesinde örgütün adliyelerdeki yapılanmasını anlattı. Bunun üzerine genişletilen soruşturma kapsamına Kayseri Emniyet Müdürülüğü TEM Şubesi ekipleri, bu sabah Kayseri Adliyesi'ndeki örgüt üyelerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve koruma infaz memurlarının da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonel faaliyet kapsamında örgüt içerisinde Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas olmak üzere adliyelerin imamı olan kişi ile irtibatlı olduğu belirlenen aralarında Adliye İcra Müdürü, Adliye Seçim Müdürü, Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, öğretmen ve mübaşirlerin de bulunduğu aktif olarak görevde bulunan toplam 17 kişiye yönelik operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş, alınan kişilerin sorgusu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmekte olup, operasyon genişletilerek devam edecek'' denildi

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