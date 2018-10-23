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Kayseri'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak operasyon düzenledi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlenen 8 kişiye yönelik olarak yapılan çalışmalarda, şu ana kadar 4 kişi yakalanarak,sorguya alındı

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