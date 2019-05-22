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Kayseri’de FETÖ’nün öğrenci evlerine operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kayseri’de firari olan FETÖ üyeleri için deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensuplarınca yürütüldüğü, örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları ve bu faaliyetler için yeni öğrenci evlerinin açıldığı tespit edildi.

Kayseri’de firari olan FETÖ üyeleri için deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensuplarınca yürütüldüğü, örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları ve bu faaliyetler için yeni öğrenci evlerinin açıldığı tespit edildi. Kayseri polisi tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda, şimdiye kadar 8 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyeleri için anayasal düzene karşı işlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yapılanma faaliyetleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, Kayseri’de ve diğer illerce haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan örgüt mensupları için yeni evlerin açıldığını, bu açılan evlerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet gösteren ’Öğrenci Evleri’ olarak adlandırıldığını, firari şahısların özellikle aile, öğrenci evi görüntüsü vererek bu evlerde kalarak saklandıklarını belirledi.
Ayrıca örgütün yeni yapılanma çalışmalarının deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından yürütüldüğü, örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları, bu faaliyetler için yeni öğrenci evlerinin açıldığı, açılan bu öğrenci evlerinde Kayseri’de faaliyet gösteren üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrenciler ile birlikte firari olarak aranan, haklarında adli işlem bulunmayan örgüt mensubu şahısların da kaldıkları ve saklandıkları öğrenildi.
Bu bağlamda Kayseri’de ’Öğrenci evleri’ yapılanması içerisinde yer alan veya destek veren şahıs ile şahısların örgütsel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari birimlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda şimdiye kadar 8 zanlı gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, sahte kimlikler, gelirleriyle orantılı olmayacak miktarlarda Türk Lirası ve dolarlar, dijital materyaller ve zincir marketler olarak bilinen alışveriş marketleri tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 TL’lik ve değişik bedelli çek kartları ele geçirildi.

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