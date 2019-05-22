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Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskını

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün ‘öğrenci evleri’ adı altında yeni evler açtıkları ve firari kişilerin, öğrenci ya da aile görüntüsü vererek bu evlerde kaldıkları tespit edildi. Baskında 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından hazırlanan evlerde, örgüte yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, ayrıca kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari olarak aranan örgüt mensuplarının da kaldığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere bu sabah baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheliden 9’u gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskınıKayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskını

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