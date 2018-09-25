Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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