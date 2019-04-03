Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri emekli, 4'ü muvazzaf 5 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının düzenlediği sohbetlere katıldıkları iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen emekli asker Ş.B. ile muvazzaflar A.K, E.C, A.D. ve A.C, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

