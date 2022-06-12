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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

12.06.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik Battalgazi Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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