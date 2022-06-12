Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik Battalgazi Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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