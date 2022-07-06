Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçlarından hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan M.H'nin Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

