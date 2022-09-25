YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

25.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldıUluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın son etabı yapıldı
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandıBakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk olduTürkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:39
Yatsı
19:55
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.