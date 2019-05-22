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Kayseri’de firari olan FETÖ üyeleri için ’Öğrenci evleri’ açmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 08:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de firari olan FETÖ üyeleri için deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından yürütüldüğü, örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları ve bu faaliyetler için yeni öğrenci evlerinin açıldığı tespit edildi.

Kayseri’de firari olan FETÖ üyeleri için deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından yürütüldüğü, örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları ve bu faaliyetler için yeni öğrenci evlerinin açıldığı tespit edildi. Kayseri polisi tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda, öğrenci evleri yapılanması içerisinde yer alan veya destek veren 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeleri için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapılanma faaliyetleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Kayseri’de ve diğer illerce haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan örgüt mensupları için yeni evlerin açıldığı, bu açılan evlerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet gösteren ’Öğrenci Evleri’ olarak adlandırıldığı, firari şahısların özellikle aile, öğrenci evi görüntüsü vererek bu evlerde kalarak saklandıkları belirlendi.
Ayrıca, örgütün yeni yapılanma çalışmalarının deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından yürütüldüğü, örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları, bu faaliyetler için yeni öğrenci evlerinin açıldığı, açılan bu öğrenci evlerinde Kayseri’de faaliyet gösteren üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrenciler ile birlikte firari olarak aranan, haklarında adli işlem bulunmayan örgüt mensubu şahısların da kaldıkları ve saklandıkları, bu bağlamda Kayseri’de ’Öğrenci evleri’ yapılanması içerisinde yer alan veya destek veren şahıs ile şahısların örgütsel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari birimlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.
Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda, kent merkezinde kalan ve ikamet adresleri tespit edilen 10 şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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