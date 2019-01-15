Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu

Olcay DÜZGÜN- Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu. Bazı yerlerde çatı ile birlikte sökülen kiremit, briket ve tahta parçaları araçların üzerine düştü.

Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü. Talas ilçesi Bahçelievler, Tablakaya ve Yenidoğan mahallelerinde uçan çatılarla birlikte, kiremit, tahta ve briket parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Kiremit ve briket yığınlarının altında kalan araçlarda büyük hasar oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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